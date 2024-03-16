Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу проти Боснії і Герцеговини у відборі Євро-2024.

Універсал збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній півфінальний матч відбору плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"Я думаю, що нам не потрібно дивитися на рівень Боснії і Герцеговини, а треба готуватися самим і показати свою найкращу гру.

Якщо ми будемо сконцентровані на собі, ми зможемо продемонструвати набагато більше, ніж очікують уболівальники. Не потрібно дивитися на рівень суперника – треба готуватися й показати свою найкращу гру", — наводить слова Зінченка прес-служба УАФ.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом.