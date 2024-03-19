Іспанія

Керівництво клубу може переконати спеціаліста залишитися біля керма команди.

Головний тренер Барселони Хаві може продовжити очолювати "блаугранас" після завершення цього сезону. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво клубу перестало шукати кандидатів на заміну 44-річному іспанцю, незважаючи на його заяву про відхід наприкінці сезону.

Проте є кілька умов, щоб Хаві продовжував працювати в іспанському клубі. Барселона має поборотися за титул у Ла Лізі до останнього з гарною грою команди, а також перемогти у Лізі чемпіонів.

Також джерело додає, що керівництво клубу має особисто попросити Хаві залишитися — інакше він дотримається свого слова. При цьому клуб має гарантувати трансфери наступного літа, які "блаугранас" не змогли оформити після приходу фахівця.

Після 29 турів Барселона набрала 64 очки та на вісім балів відстає від Реала в іспанській Ла Лізі. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів команда Хаві зіграє проти ПСЖ.