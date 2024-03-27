Іспанія

Розслідування скандального інциденту продовжується.

Колишнього президента іспанської федерації футболу (RFEF) Луїса Рубіалеса можуть засудити на 2,5 роки. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, прокуратура вимагає для функціонера 2,5 роки в'язниці за поцілунок футболістки збірної Іспанії Дженніфер Ермосо під час церемонії нагородження після перемоги у фіналі жіночого чемпіонату світу. Йому пред'явлені звинувачення у сексуальному насильстві та тиску на футболістку.

Крім цього 1,5 роки ув'язнення за тиск на Ермосо загрожує колишньому тренеру жіночої збірної Хорхе Вільде, колишньому директору з маркетингу Рубену Рівере та директору чоловічої збірної Альберту Луке.

Також прокурор просить усунути обвинувачених від роботи у сфері спорту на час відбування покарання.

Раніше повідомлялося, що прокуратура видала ордер на арешт екс-голови RFEF Рубіалеса.