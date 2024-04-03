Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Колишній глава Королівської іспанської футбольної Федерації Луїс Рубіалес стверджує, що всі звинувачення в незаконних угодах є брехнею.

"Це неправда, що я здійснював махінації з нерухомістю в Домініканській Республіці, неправда, що у мене є бейсбольна команда, неправда, що я зірвав великий куш у Кабо-Верде, і це неправда, що у мене є земля для будівництва готелів у Саудівській Аравії.

Реальність не має нічого спільного із заявами ЗМІ. Мої гроші — це результат моєї роботи і моїх заощаджень", — наводить слова Рубіалеса La Sexta.