Іспанія

Тренер Жирони висловив думку стосовно матчу у чемпіонаті.

Головний тренер Жирони Мічел розповів щодо переможного матчу з Кадісом, який дозволив його команді відірватися від Атлетіка.

"Ми не збираємося зупинятися. Ми збираємося продовжувати боротьбу за мрію — потрапити в Лігу чемпіонів", — цитує тренера ресурс El Chiringuito TV.

У зустрічі з Кадісом команда виграла з рахунком 4:1, а Артем Довбик забив один з голів.

Наразі Жирона знаходиться на третьому місці і відірвалася від п'ятого місця на 10 балів.