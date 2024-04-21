Тренер Жирони висловив думку стосовно матчу у чемпіонаті.
Мічел Тренер, Getty Images
21 квітня 2024, 15:28
Головний тренер Жирони Мічел розповів щодо переможного матчу з Кадісом, який дозволив його команді відірватися від Атлетіка.
"Ми не збираємося зупинятися. Ми збираємося продовжувати боротьбу за мрію — потрапити в Лігу чемпіонів", — цитує тренера ресурс El Chiringuito TV.
У зустрічі з Кадісом команда виграла з рахунком 4:1, а Артем Довбик забив один з голів.
Наразі Жирона знаходиться на третьому місці і відірвалася від п'ятого місця на 10 балів.