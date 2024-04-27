Іспанія

Вінгер Реала Сосьєдад прокоментував поразку від Реала Мадрид.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги баскський Реал Сосьєдад поступився мадридському Реалу на власному полі.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри фланговий нападник "королівських" Такефуса Кубо, який раніше виступав у складі "бланкос", прокоментував виступ власної команди.

"Барренечеа збирався відібрати м’яч у суперника, тоді як гравець Мадрида заснув із ним у ногах. Я не знаю, як їх судитимуть у Лізі чемпіонів, але не думаю, що вони почують там свисток після схожого епізоду.

Будь-хто, хто дивився за цією грою, знає, що ми заслуговували на перемогу. Прикро за вболівальників, які прийшли, незважаючи на дощ і зміну часу початку матчу.

Мадриду пощастило. Вони пробивали по воротах двічі, а ми — десь шість чи сім разів, і я навіть забив гол. Але врешті-решт усе, що запам’ятається, так це результат. Це у футболі найважливіше.

Тепер ми повинні відповісти на підтримку вболівальників перемогами в наступних домашніх матчах", — заявив японський виконавець.

У наступному турі баскський Реал Сосьєдад зіграє вдома проти Лас-Пальмаса.