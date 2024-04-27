Вінгер Реала Сосьєдад прокоментував поразку від Реала Мадрид.
Такефуса Кубо, Getty Images
27 квітня 2024, 10:56
У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги баскський Реал Сосьєдад поступився мадридському Реалу на власному полі.
Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Після завершення гри фланговий нападник "королівських" Такефуса Кубо, який раніше виступав у складі "бланкос", прокоментував виступ власної команди.
"Барренечеа збирався відібрати м’яч у суперника, тоді як гравець Мадрида заснув із ним у ногах. Я не знаю, як їх судитимуть у Лізі чемпіонів, але не думаю, що вони почують там свисток після схожого епізоду.
Будь-хто, хто дивився за цією грою, знає, що ми заслуговували на перемогу. Прикро за вболівальників, які прийшли, незважаючи на дощ і зміну часу початку матчу.
Мадриду пощастило. Вони пробивали по воротах двічі, а ми — десь шість чи сім разів, і я навіть забив гол. Але врешті-решт усе, що запам’ятається, так це результат. Це у футболі найважливіше.
Тепер ми повинні відповісти на підтримку вболівальників перемогами в наступних домашніх матчах", — заявив японський виконавець.
У наступному турі баскський Реал Сосьєдад зіграє вдома проти Лас-Пальмаса.