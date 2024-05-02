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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року, а також січня, лютого, березня та квітня 2024 року.

10. Коул Палмер

Позиція: півзахисник

Клуб: Челсі

Країна: Англія

Матчі: 43

Голи: 25

Асисти: 13

Завершився квітень, а тільки зараз Коул Палмер якимось дивом опинився в нашій збірній. Хоча, англієць цілком заслуговує бути тут, особливо після того, який феноменальний квітень він провів: 7 голів і 1 асист в АПЛ!

Три голи у ворота Манчестер Юнайтед, чотири у ворота Евертона... Єдина причина, чому Коул не опинився в нашому рейтингу раніше — це Челсі. Просто Челсі.

Команда, яка без Коула Палмера безумовно була б нижче в турнірній таблиці. Ймовірно, не дійшла б до фіналу Кубка англійської ліги і навіть до півфіналу Кубка Англії.

Коул тягне за собою Челсі вперед, а ось Челсі тягне Коула... назад.

9. Антуан Грізманн

Позиція: нападник

Клуб: Атлетіко

Країна: Франція

Матчі: 44

Голи: 21

Асисти: 8

Французький нападник проводить хороший сезон: у нього хороша результативність, як з точки зору голів, так і результативних передач. Крім того, внесок Грізманна в гру Атлетіко не можна оцінювати тільки цифрами.

У квітні він відзначився асистом проти Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів, однак це не допомогло "матрацникам" вийти в півфінал.

Також Грізманн забив два голи у ворота Жирони, і мадридський клуб близький до того, щоб гарантувати собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.

8. Артем Довбик

Позиція: нападник

Клуб: Жирона

Країна: Україна

Матчі: 36

Голи: 20

Асисти: 7

Минулого місяця Артем Довбик мав невеликий ігровий спад, внаслідок чого випав із нашого рейтингу. Тепер саме час повернутися! Та ще й як! Найкращий бомбардир поточного сезону іспанської Ла Ліги. Без варіантів.

У квітні Довбик провів три матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку три голи. Він очолив гонку бомбардирів, випереджаючи самого Джуда Беллінгема.

За вдалого збігу обставин, Довбик може виграти гонку бомбардирів. І в нього є всі шанси на це.

7. Лаутаро Мартінес

Позиція: нападник

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 41

Голи: 26

Асисти: 6

Аргентинський нападник проводить чудовий сезон разом з Інтером, проте за останні два місяці його результативність знизилася до нуля. Буквально: за сім ігор у Серії А він не забив жодного гола. Два місяці без забитих м'ячів. Для нападника його рівня це проблема.

Проте не варто робити серйозного акценту на цьому, принаймні поки що. Найголовніше вже відбулося: Інтер — чемпіон Італії, і можна сміливо догравати кінцівку сезону без особливого напруження.

Однак на кілька пунктів Мартінес знизився в нашому рейтингу за квітень.

6. Флоріан Вірц

Позиція: півзахисник

Клуб: Баєр

Країна: Німеччина

Матчі: 44

Голи: 17

Асисти: 19

Чи потрібні взагалі якісь коментарі? Вірц — один із лідерів Баєра, а "фармацевти" вже у квітні виграли Бундеслігу, маючи солідний відрив від Баварії.

Результативність Вірца вражає: у нього двозначні цифри як у графі "голи", так і в графі "асисти".

Але також слід взяти до уваги й те, що попри результативність, не всі цифри описують його величезний внесок у гру.

З огляду на те, що Баєр цілком ймовірно ще виграє Кубок Німеччини та Лігу Європи, у травні Вірц може здобути ще вищі позиції в нашому рейтингу.

5. Вінісіус Жуніор

Позиція: вінгер

Клуб: Реал

Країна: Бразилія

Матчі: 34

Голи: 21

Асисти: 11

Вінісіус за традицією проводить сильний сезон, будучи одним із лідерів Реала нарівні з Джудом Беллінгемом та іншими.

У квітні він зробив дві результативні передачі в грі 1/4 фіналу проти Манчестер Сіті, а також забив гол і віддав асист у матчі Ла Ліги проти Барселони.

Сильний місяць від бразильця, а Реал впевнено йде за чемпіонством у внутрішній першості, а також готовий знову замахнутися на Лігу чемпіонів.

І в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії бразилець нагадав про себе, оформивши дубль.

4. Кіліан Мбаппе

Позиція: нападник

Клуб: ПСЖ

Країна: Франція

Матчі: 44

Голи: 43

Асисти: 10

Вкотре слід згадати, що Кіліан Мбаппе переріс рівень Ліги 1, і майже всі вболівальники Реала, так і, можливо, нейтральні, очікують, щоб побачити його у складі іспанської команди, у сильнішій лізі.

А тим часом Мбаппе провів чудовий квітень: два голи у ворота Барселони, які дозволили його команді вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Ще можна взяти до уваги два голи і два асисти в чемпіонаті Франції, переможний гол у півфіналі Кубка Франції... Але всі звикли до перемог ПСЖ на внутрішній арені, а ось у єврокубках — інша справа.

3. Ерлінг Голанд

Позиція: нападник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 40

Голи: 32

Асисти: 6

До Голанда є питання щодо його форми та реалізації моментів. Аж надто багато норвежець почав промахуватися з відмінних позицій. І слід згадати матчі проти Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, де він себе ніяк не проявив.

Однак, Манчестер Сіті — фаворит у гонці за АПЛ, вийшов у фінал Кубка Англії, а також вилетів від Реала, при цьому, можливо, граючи краще, ніж опонент.

Також Голанд забив три голи в АПЛ і очолює гонку бомбардирів. Норвежець залишається в нашому рейтингу на третьому рядку.

2. Джуд Беллінгем

Позиція: півзахисник

Клуб: Реал

Країна: Англія

Матчі: 37

Голи: 21

Асисти: 10

Якщо на початку нашого рейтингу Джуд тривалий час був першим, то зараз впевнено утримує другу сходинку. І це теж хороший, навіть відмінний результат. Англієць не загубився в Реалі після переходу, ставши одним із лідерів.

У квітні Беллінгем допоміг своїй команді пройти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, а також відзначився асистом у поєдинку проти Барселони в Ель-Класіко.

Джуд продовжує бути важливою фігурою в Мадриді, хоч і відстає в гонці бомбардирів від українця Артема Довбика.

Беллінгем провів непоганий поєдинок проти Баварії в першому матчі півфіналу ЛЧ, а його команда зіграла на виїзді в нічию (2:2).

1. Гаррі Кейн

Позиція: нападник

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 43

Голи: 43

Асисти: 11

Ситуація з Гаррі Кейном нагадує щось подібне до того, що було в Коула Палмера: англієць тягне мюнхенський клуб уперед, робить усе від себе можливе в період кризи, а от одноклубники не підтримують завзяття 30-річного форварда.

Проте, хоч Баварія з тріском провалилася в Бундеслізі, команда все ще має шанс поборотися за Лігу чемпіонів. А Кейн — виграти перший трофей у кар'єрі. Може, хоч тут пощастить? Хоча суперник найсерйозніший з усіх можливих — мадридський Реал.

У квітні Кейн провів 4 матчі в чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 3 голи та 1 асист. Також він забив важливий гол у ворота Арсеналу в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

В останній день квітня Кейн вийшов в основі проти Реала, і допоміг своїй команди не програти мадридській команді, забивши гол.