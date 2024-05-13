Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 13 травня і розпочнеться о 22:00.
Барселона - Реал Сосьєдад, Getty Images
13 травня 2024, 08:00
У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Реал Сосьєдад. Матч має бути доволі цікавим.
БАРСЕЛОНА — РЕАЛ СОСЬЄДАД
ПОНЕДІЛОК, 13 ТРАВНЯ, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГУІЛЬЄРМО КУАДРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
Після кількох тижнів радості Барселона повернулася до настрою початку року. В попередньому турі Ла Ліги іспанський гранд програв Жироні і змагається прямо зараз за друге місце в країні.
Ситуація Барселони значно ускладнилася. Команда тривалий час втрачала стабільність і її виступи розчаровували в усіх відношеннях. Кульмінацією гіршої форми стала поразка від колективу Мічела 2:4. Для команди Хаві головним є спробувати поборотися за друге місце у чемпіонаті. Реал Сосьєдад теж бореться з коливаннями у формі, але в минулому турі вони перемогли Лас-Пальмас.
До кого особливо немає претензій у Барселоні на даний момент — це Роберт Левандовські. Капітан збірної Польщі продовжує боротися за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. У двох попередніх матчах Ла Ліги він забив 4 голи, в тому числі три в матчі проти Валенсії.
Барселона явно має проблеми з проведенням "сухих" матчів. Господарі майбутньої зустрічі часто пропускають і змогли не допустити цього лише проти таких суперників, як Кадіс чи Лас-Пальмас. В свою чергу Реал Сосьєдад змагається за потрапляння до Ліги Європи, тому не може віддавати бали. Наразі є невеликий відрив від конкурентів у таблиці.
В історії цього протистояння лідирує іспанський гранд, який за ці роки встиг багато разів виграти у цього суперника. На даний момент 9 із 10 попередніх зіграних матчів (з 2020 року) завершилися перемогою каталонців! Винятком із правил є матч у травні 2023 року, коли гравці з Сан-Себастьяна виграли з рахунком 2:1 на Камп Ноу у Ла Лізі.
Барселона має явну перевагу над Реал Сосьєдадом. З 193 матчів аж 114 завершилися її перемогою. Більш того, є великі шанси, що в цій зустрічі вона заб'є свій 400-й гол у матчах з цим суперником!
Зараз баланс складає 193 матчі. 114 перемог Барселони, 37 перемог Реалу Сосьєдад і 42 нічиїх.
Баланс м'ячів на даний момент є 399:196.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — Лопес, Крістенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовські, Рафінья
Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Ле Норман, Пачеко, Галан — Туррьєнтес, Меріно — Кубо, Мендес, Бекер — Оярсабаль
Не зіграють: Бальде, Гаві, де Йонг — Меркеланс, Муньйос, Субельдія, Фернандес, Субіменді
Під питанням: .. — ..
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прогноз 2:0