Після кількох тижнів радості Барселона повернулася до настрою початку року. В попередньому турі Ла Ліги іспанський гранд програв Жироні і змагається прямо зараз за друге місце в країні.

Ситуація Барселони значно ускладнилася. Команда тривалий час втрачала стабільність і її виступи розчаровували в усіх відношеннях. Кульмінацією гіршої форми стала поразка від колективу Мічела 2:4. Для команди Хаві головним є спробувати поборотися за друге місце у чемпіонаті. Реал Сосьєдад теж бореться з коливаннями у формі, але в минулому турі вони перемогли Лас-Пальмас.

До кого особливо немає претензій у Барселоні на даний момент — це Роберт Левандовські. Капітан збірної Польщі продовжує боротися за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. У двох попередніх матчах Ла Ліги він забив 4 голи, в тому числі три в матчі проти Валенсії.

Барселона явно має проблеми з проведенням "сухих" матчів. Господарі майбутньої зустрічі часто пропускають і змогли не допустити цього лише проти таких суперників, як Кадіс чи Лас-Пальмас. В свою чергу Реал Сосьєдад змагається за потрапляння до Ліги Європи, тому не може віддавати бали. Наразі є невеликий відрив від конкурентів у таблиці.

В історії цього протистояння лідирує іспанський гранд, який за ці роки встиг багато разів виграти у цього суперника. На даний момент 9 із 10 попередніх зіграних матчів (з 2020 року) завершилися перемогою каталонців! Винятком із правил є матч у травні 2023 року, коли гравці з Сан-Себастьяна виграли з рахунком 2:1 на Камп Ноу у Ла Лізі.

Барселона має явну перевагу над Реал Сосьєдадом. З 193 матчів аж 114 завершилися її перемогою. Більш того, є великі шанси, що в цій зустрічі вона заб'є свій 400-й гол у матчах з цим суперником!

Зараз баланс складає 193 матчі. 114 перемог Барселони, 37 перемог Реалу Сосьєдад і 42 нічиїх.

Баланс м'ячів на даний момент є 399:196.