Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Алавесом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Алавеса (5:0).

"Команда надзвичайно талановита. Вона може ознаменувати епоху майбутнього з огляду на цінність молодих гравців, яких ми маємо на даний момент. Це був мій найкращий сезон у якості тренера. Команда фантастично виступила у чемпіонаті, ми виграли його заслужено і без тіні сумніву. Всі чекали на промах, але його не сталося. Ми щасливі й на сьомому небі від щастя. Але нам треба продовжувати йти вперед, бо ми ще не зіграли найважливіший матч.

Рекорд сухих матчів – це дуже важлива статистика, яка винагороджує колективну роботу на рівні захисту. Ми виправили ситуацію після єдиної поразки у чемпіонаті. Це успіх для команди. Якщо ви зможете переконати якісніших гравців працювати, коли у них немає м'яча, це дуже важливий аспект.

Куртуа показав себе дуже добре і він гарно прогресує, як і Мілітао. Ми впевнені, що 1 червня ми будемо у найкращій формі. Команда мотивована, зосереджена. Важливо відпочити цього тижня та добре підготуватися до фіналу Ліги чемпіонів у найближчі два тижні.

Ситуація із воротарями? Вона зрозуміла. Я повинен дати ігрові хвилини Луніну, і в двох іграх, що залишилися у нас, одну зіграє Лунін, а іншу – Куртуа.

Ситуація із Кроосом? Клуб не хвилюється, я не хвилююсь, і Тоні не хвилюється. Наша мета – 1 червня, і це другорядне питання. Після цього про це мають поговорити зацікавлені сторони. Ми всі думаємо про одне – про перемогу у Лізі чемпіонів.

Влітку відбудуться важливі турніри. Кроос з Німеччиною має шанс виграти чемпіонат Європи і зробити дубль у Лізі чемпіонів, включаючи чемпіонат. То чому б йому не здобути Золотий м'яч? Він може боротися.

Зараз я відпочиватиму, як і гравці. Кінець сезону наближається. У нас є два тижні часу і на наступному ми будемо більше працювати фізично, а потім знизимо навантаження та зосередимося на тактиці. Нині важливо зосередитись на відпочинку", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Алавес.