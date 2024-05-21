Майбутнє Хаві у Барселоні досі невідоме.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що керівництво клубу досі не дійшло до одностайного рішення щодо того, чи буде тренувати іспанець команду у наступному сезоні. Все стане зрозумілим після вирішальної зустрічі між президентом та Хаві.

Рафаель Маркес або Гансі Флік — претенденти на посаду в разі відстаки Хаві.

Лапорта, як і раніше, розгніваний на Хаві через його слова, сказані напередодні матчу 36-го туру Ла Ліги з Альмерією (2:0) про необхідність поліпшення складу команди та складнощі реалізації трансферних цілей з огляду на важке економічне становище клубу.