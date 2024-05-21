Майбутнє Хаві у Барселоні досі невідоме.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що керівництво клубу досі не дійшло до одностайного рішення щодо того, чи буде тренувати іспанець команду у наступному сезоні. Все стане зрозумілим після вирішальної зустрічі між президентом та Хаві.

Рафаель Маркес або Гансі Флік — претенденти на посаду в разі відстаки Хаві.