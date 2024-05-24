Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на розвиток кар'єри зіркового півзахисника.

Контракт Луки Модрича з Реалом добігає кінця, тому питання майбутнього хорватської легенди постає все гостріше. Півзахисник з задоволенням би залишився в Мадриді, але поки що сторони не дійшли згоди щодо нового контракту.

На тлі цього букмекери оцінили можливі варіанти продовження кар'єри для Модрича. Отже, найбільш очікуваним варіантом є Ювентус. Тут все просто: туринці люблять досвідчених гравців і ще більше люблять вільних агентів. Коефіцієнт на цей трансфер складає 4.

Також є велика ймовірність переходу Модрича в клуб з Саудівської Аравії. Якщо ви зробите успішну ставку на переїзд Луки туди, то примножите свої гроші у 5 разів. Не варто забувати й про варіант з поверненням хорвата на батьківщину, адже Динамо Загреб з радістю запросить гравця такого калібру. Показник на це складає 6.

Крім того, зірки їдуть догравати не тільки в Саудівську Аравію, а й в МЛС. Перехід хорвата може стати ще одним поштовхом для розвитку футболу на континенті, а букмекери оцінюють цей перехід коефіцієнтом 7.

Ще одним цікавим варіантом виглядає перехід Модрича в Тоттенгем — туди, де він здобув собі ім'я в великому футболі. У "шпор" бракує креативу в центрі поля і запрошення Модрича може стати гарним рішенням, якщо, звичайно, він ще готовий витримувати високий темп АПЛ. Показник на це складає 10.

Коефіцієнти на трансфери в інші клуби:

ПСЖ, Інтер, Мілан — 15

Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті — 20

Челсі — 25

Баварія — 30

Арсенал, клуб з ОАЕ — 40

Клуб з Туреччини — 55

Залишиться вільним агентом чи завершить кар'єру — 60

Пишіть в коментарях, де на вашу думку продовжить кар'єру Лука Модрич.