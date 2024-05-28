Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгійці зіграють проти України, Румунії та Словаччини.

Збірна Бельгії оголосила фінальну заявку національної команди на майбутній чемпіонат Європи, що пройде у Німеччині.

До остаточного списку не потрапив воротар мадридського Реала Тібо Куртуа, у якого конфлікт із головним тренером Доменіко Тедеско.

Також зазначимо, що у заявці 25 футболістів із дозволених 26.

Воротарі: Кун Кастельс (Вольфсбург), Томас Камінські (Лутон), Мац Сельс (Ноттінгем Форест).

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Максим Де Кейпер (Брюгге), Зено Дебаст (Андерлехт), Воут Фас (Лестер), Тома Меньє (Трабзонспор), Артюр Теат (Ренн), Ян Вертонген (Андерлехт), Аксель Вітсель (Атлетіко Мадрид).

Півзахисники: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Орель Мангаля (Ліон), Амалу Онана (Евертон), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Артур Вермерен (Атлетіко Мадрид), Астер Вранкс (Вольфсбург), Яннік Феррейра Карраско (Аль-Шабаб).

Нападники: Йоган Бакайоко (ПСВ), Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Ромелу Лукаку (Рома), Доді Лукебакіо (Севілья), Лої Опенда (Лейпциг), Леандро Троссар (Арсенал).

На Євро-2024 збірна Бельгії потрапила до однієї групи з Україною, Румунією та Словаччиною.