Football.ua разом розповідає, де дивитися товариський матч за участю команди Сергія Реброва.
Німеччина - Україна, Getty Images
02 червня 2024, 16:32
У понеділок, 3 червня, відбудеться товариський матч у рамках підготовки національних команд до Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Німеччини та України.
Товариська зустріч пройде на стадіоні Макс-Морлок-Штадіон у Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
Загалом Німеччина та Україна провели дев'ять поєдинків, з яких п'ять виграли німці. В українців жодної перемоги. Чотири матчі закінчилися внічию. За статистикою забитих м'ячів 20:10 на користь Німеччини.
Де дивитись матч Німеччина – Україна?
У прямому ефірі товариський матч покаже платформа MEGOGO. Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за Києвом.