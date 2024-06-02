Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом розповідає, де дивитися товариський матч за участю команди Сергія Реброва.

У понеділок, 3 червня, відбудеться товариський матч у рамках підготовки національних команд до Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Німеччини та України.

Товариська зустріч пройде на стадіоні Макс-Морлок-Штадіон у Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Загалом Німеччина та Україна провели дев'ять поєдинків, з яких п'ять виграли німці. В українців жодної перемоги. Чотири матчі закінчилися внічию. За статистикою забитих м'ячів 20:10 на користь Німеччини.

Де дивитись матч Німеччина – Україна?

У прямому ефірі товариський матч покаже платформа MEGOGO. Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за Києвом.