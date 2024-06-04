Іспанія

Каталонці шукали заміну Роберту Левандовські.

Форвард Жирони Артем Довбик мав шанс перейти до лав Барселони, але трансфер не відбувся.

За інформацією Sport.es, колишній головний тренер "блаугранас" Хаві хотів підписати Довбика на заміну Роберту Левандовські. Про це було повідомлено клубу на засіданнях спортивної комісії і клуб взяв це до відома.

Трансфер не відбувся через те, що Роберт вирішив залишитись в Барселоні. А Хаві було звільнено з посади головного тренера команди.

Нагадаємо, що Довбик потрапив до команди року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards.