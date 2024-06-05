Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрій Лунін поділився емоціями від своєї другої перемоги в Лізі чемпіонів.

Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін прокоментував другий виграний титул Ліги чемпіонів, а також поділився думками про пропущений спаринг проти Німеччини та розмову з Тоні Кроосом.

"Коли пролунав фінальний свисток, то всі були щасливі. А до гри було певне розчарування через хворобу. Пройшовши такий весь шлях, звісно, хочеться зіграти в фіналі. Це остання, найголовніша гра.

Але я розумію, який вклад зробив, і також було важливо для мене бути присутнім на фіналі. Бо пропустити і гру, і нагородження, і все – це був би такий удар. А так усе закінчилося добре.

Мені просто зробили тест на віруси – і показало вірус Б. Я гадки не маю, що то таке. Мені сказали, що це трохи заразно, і тому я не можу працювати з командою. Хоча я вже себе почував добре, але тільки через те, що це передається, мене відсторонили. Тому я працював вдома і вже перед вильотом на фінал мені зробили повторний тест – вже не було нічого, і я зміг вийти на розминку нормально, повноцінно.

Коли зрозумів, що у фіналі буде стояти Тібо Куртуа не знаю, яке відчуття було. Як мінімум, не дуже приємно, але я намагався про це майже не думати, бо чим більше думаєш – тим більше заганяєшся. Мене, напевно, врятувала сім’я в плані, що дитина, дружина, якісь певні свої проблема, рутина. Плюс пару днів я був прикований до ліжка з температурою, з болями, з усім, тому якось воно не до думок було.

Загалом відрізняється відчуття між першим виграшем ЛЧ і другим? Звісно. Коли робиш більший вклад – то воно і цінується по-різному. Як я завжди казав, хочеться вигравати на полі, а не в джинсах.

Як загалом Реал святкував перемогу? Була стандартна процедура – їздили в дві мерії, в собор, і вже таке більш святкування, цей автобус без даху, і на стадіоні.

Я якраз прилетів у збірну України, коли закінчилася гра проти Німеччини. Тобто, хлопці повернулися з гри, і я в цей же момент приїхав, вже на вечері ми всі зустрілися. Як завжди – дружньо, затишно, весело.

Не програти проти топ-збірної – це вже непоганий результат. Самої гри я не бачив, тому робити якийсь аналіз мені важко. Я бачив, що були моменти як в одної, так і в іншої команди, і це вже добре. По-перше, це лише підготовка до Євро, там будуть головні ігри. А такий суперник, як Німеччина – це дуже непоганий матч для набору форми та ігрового ритм, десь потерпіти. Воно те ж саме буде на Євро.

Розмова зі своїми партнерами по клубу про Євро? У нас такий був відрізок сезону, що ми на збірних якось не дуже концентрували увагу – більше за фінал, за чемпіонат. Але вже в кінці ми так, трохи жартуючи, розмовляли з Тоні Кроосом дві хвилини, що було б непогано зустрітися на Євро – бажано в фіналі, бо для мене з ним це буде, напевно, остання зустріч у якості футболістів на полі, бо вже в клубі не буде змоги розділяти з ним футбольне поле, роздягальню і так далі. То ми так, трохи посміхалися, що треба зустрітися в фіналі, бо це буде остання зустріч", - сказав Лунін в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Цього сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Свій найближчий матч збірна України проведе проти Польщі. Гра відбудеться 7 червня о 21:45 за Києвом.