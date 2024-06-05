На нагороду претендують три футболісти.
Ерік Гарсія, Артем Довбик та Савіо, ФК Жирона
05 червня 2024, 19:22
Жирона на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця команди у сезоні-2023/24.
Одним із претендентів став український форвард Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги.
На нагороду претендують три футболісти:
- захисник Ерік Гарсія – 33 матчі та п'ять забитих м'ячів;
- нападник Артем Довбик — 39 ігор, 24 голи та 10 гольових передач;
- вінгер Савіо — 41 матч, 11 забитих м'ячів та 10 асистів.
Проголосувати за одного із кандидатів можна тут.
Раніше повідомлялося, що Циганков з Довбиком — найкращий дует Ла Ліги за очікуваними асистами один на одного за 90 хвилин.