Іспанія

На нагороду претендують три футболісти.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця команди у сезоні-2023/24.

Одним із претендентів став український форвард Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги.

На нагороду претендують три футболісти:

- захисник Ерік Гарсія – 33 матчі та п'ять забитих м'ячів;

- нападник Артем Довбик — 39 ігор, 24 голи та 10 гольових передач;

- вінгер Савіо — 41 матч, 11 забитих м'ячів та 10 асистів.

Проголосувати за одного із кандидатів можна тут.

Раніше повідомлялося, що Циганков з Довбиком — найкращий дует Ла Ліги за очікуваними асистами один на одного за 90 хвилин.