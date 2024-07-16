Француз хоче здобувати титули зі своїм новим колективом.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
16 липня 2024, 17:16
Центральний нападник Кіліан Мбаппе на пресконференції, присвяченій його переходу до мадридського Реала, розповів, чого він хоче досягти.
Француз зазначив, що його цілі нічим не відрізняються від клубних. Як і Реал, Мбаппе хоче здобувати титули.
"Цей клуб здобував титули раніше і буде робити це й після мене. Я хочу вигравати з Реалом і зі свого досвіду знаю, що було б помилкою ставити перед собою ціль забити певну кількість голів. Я не єдиний у цій команді, хто може забивати", — додав 25-річний виконавець.
Раніше Кіліан висловився щодо майбутньої взаємодії з бразильськими нападниками "вершкових" Вінісіусом і Родріго.