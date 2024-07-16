Іспанія

Француз хоче здобувати титули зі своїм новим колективом.

Центральний нападник Кіліан Мбаппе на пресконференції, присвяченій його переходу до мадридського Реала, розповів, чого він хоче досягти.

Француз зазначив, що його цілі нічим не відрізняються від клубних. Як і Реал, Мбаппе хоче здобувати титули.

"Цей клуб здобував титули раніше і буде робити це й після мене. Я хочу вигравати з Реалом і зі свого досвіду знаю, що було б помилкою ставити перед собою ціль забити певну кількість голів. Я не єдиний у цій команді, хто може забивати", — додав 25-річний виконавець.

Раніше Кіліан висловився щодо майбутньої взаємодії з бразильськими нападниками "вершкових" Вінісіусом і Родріго.