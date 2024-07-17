Іспанія

Молодий іспанець виступатиме під 19 номером.

Барселона у своїх соціальних мережах оголосила, що з наступного сезону молодий вінгер Ламін Ямал виступатиме під новим ігровим номером.

У новій кампанії 17-річний іспанець буде використовувати легендарний для "блаугранас" номер 19. Раніше він виступав під 27 номером.

Зазначимо, що у складі Барселони довгий час під 19 номером виступав аргентинець Ліонель Мессі.

Минулого сезону Ямал провів 50 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Тіаго Алькантара увійшов до тренерського штабу Гансі Фліка в Барселоні.