Молодий іспанець виступатиме під 19 номером.
Ламін Ямал, Getty Images
17 липня 2024, 19:21
Барселона у своїх соціальних мережах оголосила, що з наступного сезону молодий вінгер Ламін Ямал виступатиме під новим ігровим номером.
У новій кампанії 17-річний іспанець буде використовувати легендарний для "блаугранас" номер 19. Раніше він виступав під 27 номером.
Зазначимо, що у складі Барселони довгий час під 19 номером виступав аргентинець Ліонель Мессі.
Минулого сезону Ямал провів 50 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Тіаго Алькантара увійшов до тренерського штабу Гансі Фліка в Барселоні.