Авторитетне видання представило свою збірну Євро.
ЛАМІН ЯМАЛ, GETTY IMAGES
17 липня 2024, 09:45
ESPN представив символічну збірну Євро-2024 за схемою 4-2-3-1. До складу були включені найкращі гравці минулого чемпіонату Європи.
Збірна чемпіонату Європи за версією ESPN:
Воротар: Георгій Мамардашвілі (Грузія);
Захисники: Жюль Кунде (Франція), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Яка Бійол (Словенія), Нуну Мендеш (Португалія);
Півзахисники: Родрі (Іспанія), Тейані Рейндерс (Нідерланди), Арда Гюлер (Туреччина), Ламін Ямаль, Ніко Вільямс (обидва – Іспанія);
Нападник: Ніклас Фюлькруг (Німеччина).
Нагадаємо, Ямала визнали автором найкращого гола на Євро-2024.