ESPN представив символічну збірну Євро-2024 за схемою 4-2-3-1. До складу були включені найкращі гравці минулого чемпіонату Європи.

Збірна чемпіонату Європи за версією ESPN:

Воротар: Георгій Мамардашвілі (Грузія);

Захисники: Жюль Кунде (Франція), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Яка Бійол (Словенія), Нуну Мендеш (Португалія);

Півзахисники: Родрі (Іспанія), Тейані Рейндерс (Нідерланди), Арда Гюлер (Туреччина), Ламін Ямаль, Ніко Вільямс (обидва – Іспанія);

Нападник: Ніклас Фюлькруг (Німеччина).

Нагадаємо, Ямала визнали автором найкращого гола на Євро-2024.