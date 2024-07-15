Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за 14 липня.

Чемпіонат Європи-2024 у Німеччині підійшов до свого завершення. На Олімпіаштадіон у Берліні визначився переможець цьогорічної континентальної першості.

Кубок Анрі Делоне дістався збірній Іспанії під керівництвом Луїса де ла Фуенте. У фіналі турніру вона здолала збірну Англії Гарета Саутгейта.

СІТКА ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024

ФІНАЛ ЄВРО-2024

Іспанія — Англія 2:1

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Начо, 83), Лапорт, Кукурелья — Родрі (Субіменді, 46), Руїс — Ямал (Меріно, 89), Ольмо, Вільямс — Мората (Оярсабаль, 67).



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну (Палмер, 70), Райс, Шоу — Фоден (Тоуні, 89), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 61).



Попередження: Ольмо, Воткінс — Кейн, Стоунз, Воткінс

НЕВДАХИ ДНЯ — ЗБІРНА АНГЛІЇ

Напевно, важко буде передати, наскільки сильно багатьом не подобався той факт, що англійці опинилися у фіналі. Команда Гарета Саутгейта ледь здолала Словаччину та Швейцарію, але все ж увімкнулась у матчі проти Нідерландів, подарувавши надію своїм уболівальникам.

Виступ Англії у поєдинку з Іспанією явно не був найгіршим для неї на цьому турнірі, але все ж саме англійці були відверто слабшими за свого опонента. Перемога іспанців виглядає дуже закономірною, якщо оцінювати всю дистанцію. Якби трофей сьогодні дістався б колективу Саутгейта, то питань у фанів з усього світу було б значно більше.

Англійська національна команда стала першою в історії чемпіонатів Європи, яка зазнала поразок у двох поспіль фіналах, тоді як сам її керманич — першим тренером із таким антирекордом. Для Гаррі Кейна це п'ятий у кар'єрі програний вирішальний поєдинок. Нападник "Трьох Левів" досі не має жодного трофею як на рівні збірних, так і на клубному рівні.

РЕКОРДСМЕН ДНЯ — ЛАМІН ЯМАЛ (ІСПАНІЯ)

Перерахувати всі рекорди, які протягом Євро-2024 побив нападник іспанців, буде дуже нелегко. Навіть у фіналі вихованець Барселони встановив принаймні декілька нових. Зокрема, став першим футболістом в історії, якому вдалося відзначитися бодай однією результативною дією і в 1/4, і в 1/2 і у фіналі цього турніру.

Цікаво, що свій 17-й день народження Ламін відсвяткував лише позавчора, 13 липня, а вже на наступний день став чемпіоном Європи! Ямала також визнали найкращим молодим гравцем турніру, а ще він став найкращим асистентом Євро-2024.

Схоже, іспанця дійсно благословив сам Ліонель Мессі. Іншого пояснення таких успіхів цього юного гравця ми знайти не можемо.

ДЖОКЕР ДНЯ — МІКЕЛЬ ОЯРСАБАЛЬ (ІСПАНІЯ)

Оярсабаль не є основним виконавцем у складі команди Луїса де ла Фуенте, що не викликає питань, враховуючи те, яку гру демонструють його колеги за позицією. Хто б узагалі міг собі уявити, що саме Мікель виявиться автором вирішального голу у фіналі Євро-2024.

Коул Палмер, який як і Оярсабаль з'явився на полі після виходу з лави запасних, теж відзначився голом (1:1) і цілком міг би претендувати на звання "Джокера дня", але результативний удар іспанця виявився значно важливішим. Для Мікеля це лише другий гол за збірну Іспанії на великому турніру (ЧЄ/ЧС), але його цінність неймовірна.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Іспанія обійшла Німеччину за кількістю виграних чемпіонатів Європи (4 проти 3), одноосібно очоливши рейтинг переможців.

Іспанія стала першою командою, якій вдалося здобути звитяги в усіх семи матчах фінальної частини Євро.

Гарет Саутгейт — лише третій тренер, який досяг двох фіналів Євро. Першими такими спеціалістами були німці Гельмут Шен (1972 і 1976) і Берті Фогтс (1992 і 1996).

Ламін Ямал став наймолодшим гравцем (17 років та 1 день), який брав участь у фіналі чемпіонату світу або Європи.

Ніко Вільямс — другий наймолодший автор гола (22 роки та 2 дні) у фіналі Євро. Рекордсменом лишається італієць П'єтро Анастазі, який на ЧЄ-1968 відзначився результативним ударом у віці 20 років і 64 днів.

Вперше в історії фіналів Євро в стартових складах команд опинилися двоє тінейджерів: Ламін Ямал (17 років і 1 день) і Коббі Мейну (19 років і 86 днів).

Англія пропускала першою у всіх чотирьох своїх матчах плей-оф Євро-2024.

P.S. Дякуємо всім, хто слідкував за чемпіонатом Європи-2024 у Німеччині на нашому сайті! ❤️