Іспанець чудовим ударом зрівняв рахунок у півфінальному матчі турніру.
Ламін Ямал, Getty Images
16 липня 2024, 17:52
В УЄФА визначилися з десяткою найкращих голів на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт організації.
Перше місце рейтингу за гол у ворота збірної Франції (1/2 фіналу плей-оф) дісталося нападнику збірної Іспанії Ламіну Ямалу.
У топ-3 також опинилися результативні удари англійського півзахисника Джуда Беллінгема (Англія — Словаччина, 1/8 фіналу плей-оф) та швейцарського півзахисника Джердана Шакірі (Шотландія — Швейцарія, 2 тур групового етапу).
Повна десятка виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що Ламіна Ямала також визнали найкращим молодим гравцем турніру. Він же став найкращим асистентом Євро-2024.