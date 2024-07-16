Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець чудовим ударом зрівняв рахунок у півфінальному матчі турніру.

В УЄФА визначилися з десяткою найкращих голів на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт організації.

Перше місце рейтингу за гол у ворота збірної Франції (1/2 фіналу плей-оф) дісталося нападнику збірної Іспанії Ламіну Ямалу.

У топ-3 також опинилися результативні удари англійського півзахисника Джуда Беллінгема (Англія — Словаччина, 1/8 фіналу плей-оф) та швейцарського півзахисника Джердана Шакірі (Шотландія — Швейцарія, 2 тур групового етапу).

Повна десятка виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що Ламіна Ямала також визнали найкращим молодим гравцем турніру. Він же став найкращим асистентом Євро-2024.