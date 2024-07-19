Іспанія

Хорват задоволений продовженням контракту.

Півзахисник Реала Лука Модрич прокоментував продовження контракту з клубом до 2025 року.

"Флорентіно багато для мене означає. В мене лише слова подяки для президента за все, що він зробив для мене з моменту мого приходу. Він допоміг мені продовжити кар’єру в Реалі. Він, як і раніше, довіряє мені і багато для мене означає. Він найкращий президент у світі.

Те, що він зробив із мадридським Реалом… він вивів його на неймовірний рівень. Я можу бути лише вдячний за те, що він зробив для мене, і що він продовжує робити", – сказав Модрич.

Раніше Лука Модрич висловився про завершення ігрової кар'єри.