Іспанія

Бельгієць назвав чесноти молодого бразильця.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився думкою про новачка "вершкових" Ендріка.

"Він не дуже високий, але має дуже сильні ноги. Він трохи схожий на Едена Азара, яким я зустрів його в Челсі. Його можна штовхнути, і він залишиться стояти. І у його ударі багато сили. На тренуваннях я бачив, як сильно він б'є.

Насамперед я думаю, що йому треба бути трохи спокійнішим. Не знаю, чи не нервує він трохи. Щоразу все буде краще", — сказав Куртуа.

Зазначимо, що 18-річний Ендрік підписав контракт із Реалом цієї зими. Угода гравця з клубом розрахована до літа 2030 року.