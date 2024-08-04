Бельгієць назвав чесноти молодого бразильця.
ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES
04 серпня 2024, 17:39
Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився думкою про новачка "вершкових" Ендріка.
"Він не дуже високий, але має дуже сильні ноги. Він трохи схожий на Едена Азара, яким я зустрів його в Челсі. Його можна штовхнути, і він залишиться стояти. І у його ударі багато сили. На тренуваннях я бачив, як сильно він б'є.
Насамперед я думаю, що йому треба бути трохи спокійнішим. Не знаю, чи не нервує він трохи. Щоразу все буде краще", — сказав Куртуа.
Зазначимо, що 18-річний Ендрік підписав контракт із Реалом цієї зими. Угода гравця з клубом розрахована до літа 2030 року.