Україна
04 серпня 2024, 17:30
Оболонь та Колос розійшлись бойовим миром
У обох таймах було зафіксовано нічийні рахунки, але після перерви команди потішили голами.
Оболонь — Колос, фото УПЛ
04 серпня 2024, 17:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Колос 2:2
Голи: Черненко, 59, Слободян, 67 — Цуріков, 48, 87
Оболонь: Рибка — Карась (Лук’янчук, 18), Курко, Дубко, Мединський — Мороз, Черненко (Вітенчук, 72) — Груша (Приймак, 65), Слободян, Суханов — Тарануха (Лях, 72).
Колос: Пахолюк — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Харатін (Оріховський, 62), Демченко — Топалов (Третьяков, 62), Безбородько (Паулаускас, 61), Алефіренко (Велетень, 69).
Попередження: Мороз, Груша — Гагнідзе, Бондаренко