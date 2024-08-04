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Оболонь — Колос 2:2
Голи: Черненко, 59, Слободян, 67 — Цуріков, 48, 87

Оболонь: Рибка — Карась (Лук’янчук, 18), Курко, Дубко, Мединський — Мороз, Черненко (Вітенчук, 72) — Груша (Приймак, 65), Слободян, Суханов — Тарануха (Лях, 72).

Колос: Пахолюк — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Харатін (Оріховський, 62), Демченко — Топалов (Третьяков, 62), Безбородько (Паулаускас, 61), Алефіренко (Велетень, 69).

Попередження: Мороз, Груша — Гагнідзе, Бондаренко