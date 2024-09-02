Іспанія

Тренер оцінив виступ українця.

Коуч Жирони Мічел прокоментував виступ Віктора Циганкова в матчі 4-го туру Ла ліги проти Севільї (0:0).

"Для мене другий тайм був дуже гарним за якістю контролю гри. У нас було більше енергії. Перша частина гри була за Севільєю.

Ми йдемо на перерву збірних із гарним настроєм. Севілья, Атлетіко та Бетіс — великі команди. Зіграти проти них і Осасуни та набрати 7 очок із 12 – це добрий результат.

Я зробив зміни у середині гри, тому що мені не вистачало енергії. Продуктивність Циганкова в першому таймі була набагато нижчою за звичну. Це трохи моя відповідальність, як і все, що відбувається на полі", – сказав Мічел.

Звіт про матч Севілья — Жирона читайте в нашому матеріалі.