Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англієць встановив це досягнення у 18-річному віці.

Учора, 29 червня, у Дортмунді відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2024, у якому збірна Німеччини перемогла Данію (2:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер збірної Німеччини Джамал Мусіала, для якого це був уже третій гол на Євро-2024.

За інформацією OptaFranz, в історії чемпіонатів Європи лише один футболіст забивав три м'ячі у молодшому віці.

На Євро-2004 це вдалося англійцю Вейну Руні, коли йому було 18 років, 7 місяців та 28 днів. Мусіалі на момент гри з Данією був 21 рік, 4 місяці та 3 дні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Данія.