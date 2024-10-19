Іспанія

Футболіст не виходив на поле з листопада 2023 року.

Півзахисник Барселони Гаві продовжує свій тривалий процес відновлення після серйозної травми, повідомляє Barca_Buzz.

Нагадаємо, 20-річний іспанець не з'являвся на полі з листопада минулого року через надрив хрестоподібної зв'язки коліна.

За інформацією джерела, Гаві відновився після травми і вже розпочав тренування у загальній групі "блаугранас".

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Севільї. Гра відбудеться завтра, 20 жовтня.

Раніше повідомлялося, що CAS підтвердив штраф проти Барселони за приховування доходів.