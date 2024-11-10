Іспанія

Хорват підтримав француза.

Півзахисник Реала Лука Модрич висловився про гру нападника Кіліана Мбаппе після переходу із ПСЖ. Зокрема, хорват прокоментував його гру проти Осасуни (4:0), в якій француз так і не зумів забити.

"Він виглядав швидким та гострим. Йому просто був потрібен гол, але вони прийдуть. Ми віримо в нього, ми з ним", – сказав Модрич.

Цього сезону Кіліан Мбаппе відіграв за Реал 16 матчів, забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Мбаппе — один із найгірших за реалізацією моментів у Ла Лізі.