Іспанія

Іспанець цінує увагу Реала.

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо прокоментував інформацію про те, що у його послугах зацікавлений Реал.

"Так, я читав про це. Багато друзів висилали мені це. Коли своє ім’я пов’язують з великим клубом – це честь. Я був у академії Реала і вдячний за той внесок, який вони зробили у мій розвиток", – заявив захисник.

Нагадаємо, через травму Реал втратив Едера Мілітао. Мадридський клуб збирається підписати нового захисника у січні, серед яких Ермосо і Лапорт.

Додамо, що Перес відмовився від повернення Рамоса у Реал.