Іспанія

Пошкодження іспанця виявилося не дуже критичним.

Захисник мадридського Реала Лукас Васкес може встигнути відновитись до матчу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, 33-річний іспанець отримав м'язову травму у матчі 13 туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни (4:0).

Як з'ясувалося, пошкодження футболіста виявилося не надто серйозним і він має бути готовий повернутися на поле вже наступного тижня.

Таким чином, Васкес має всі шанси зіграти проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів – гра відбудеться 27 листопада.

У нинішньому сезоні Лукас провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Леганеса – гра запланована на 24 листопада.