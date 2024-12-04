Іспанія

Угода з аргентинським фахівцем розрахована до кінця сезону.

На своєму офіційному сайті Алавес оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Едуардо Коудет.

Угода з 50-річним аргентинцем розрахована до кінця цього сезону. Також у контракті є опція продовження угоди ще на один рік.

Останнім клубом Коудета був Інтернасьйонал і на новому місці він змінив Луїса Пласу, який вивів команду до Ла Ліги із Сегунди.

Після 15 турів Алавес набрав 14 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.