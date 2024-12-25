Півзахисник Лейпцига Ілайш Моріба може стати повноцінним гравцем галасійського клубу. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, клуб із Віго планує актувати опцію викупу 21-річного гвінейця, який був орендований на початку сезону.

При цьому не виключається варіант, коли Сельта викупить футболіста, а потім влітку продасть його за більшу суму в один із клубів АПЛ.

Цього сезону Моріба провів 15 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Сельта продовжила контракт із легендою клубу.