Іспанія

Сума угоди може становити близько 4,5 мільйонів євро.

Півзахисник Лейпцига Ілайш Моріба може стати повноцінним гравцем галасійського клубу. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, клуб із Віго планує актувати опцію викупу 21-річного гвінейця, який був орендований на початку сезону.

При цьому не виключається варіант, коли Сельта викупить футболіста, а потім влітку продасть його за більшу суму в один із клубів АПЛ.

Цього сезону Моріба провів 15 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Сельта продовжила контракт із легендою клубу.