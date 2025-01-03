Іспанія

Українець повернувся до тренувань.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков розпочав тренування у загальній групі команди.

Це видно зі звіту клубу про тренування загальної групи команди.

Цього сезону Циганков провів лише десять матчів, в яких забив один гол та віддав один асист. Востаннє він з'являвся на полі у матчі Ліги чемпіонів проти Штурму (0:1), який пройшов наприкінці листопада.

Свій наступний матч Жірона проведе проти Алавеса. Гра пройде 11 січня о 15:00 за Києвом.