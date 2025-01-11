Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 11 січня 2025 року.
Алавес — Жирона, Getty Images
11 січня 2025, 19:55
У матчі 19 туру іспанської Ла Ліги Жирона у гостях вирвала перемогу над Алавесом (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий на першій компенсованій хвилині до другого тайму, коли результативним ударом у складі команди Мічела відзначився Соліс, для якого це був перший гол у складі Жирони.
Український вінгер Віктор Циганков вперше з кінця листопада минулого року з'явився на полі, вийшовши на заміну на 70 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Алавес — Жирона у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:
Алавес — Жирона 0:1
Гол: Соліс, 90+1.
Алавес: Овоно — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес (Вільялібре, 90+2) — Вісенте, Жордан (Гевара, 30), Бланко, К. Мартін (Конечни, 30) — Гуріді, К. Гарсія (Мартінес, 72).
Жирона: Гассаніга — Мартінес (Ромеу, 46), Лопес, Крейчі, Блінд — ван де Бек (Циганков, 70), І. Мартін (Ромеу, 46), Еррера, Гутьєррес (Данжума, 33), Хіль (Соліс, 77) — Руїс (Стуані, 70).
Попередження: Гуріді — Данжума, Еррера, Крейчі, Стуані.