Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 11 січня 2025 року.

У матчі 19 туру іспанської Ла Ліги Жирона у гостях вирвала перемогу над Алавесом (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на першій компенсованій хвилині до другого тайму, коли результативним ударом у складі команди Мічела відзначився Соліс, для якого це був перший гол у складі Жирони.

Український вінгер Віктор Циганков вперше з кінця листопада минулого року з'явився на полі, вийшовши на заміну на 70 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Алавес — Жирона у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Алавес — Жирона 0:1

Гол: Соліс, 90+1.

Алавес: Овоно — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес (Вільялібре, 90+2) — Вісенте, Жордан (Гевара, 30), Бланко, К. Мартін (Конечни, 30) — Гуріді, К. Гарсія (Мартінес, 72).

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Ромеу, 46), Лопес, Крейчі, Блінд — ван де Бек (Циганков, 70), І. Мартін (Ромеу, 46), Еррера, Гутьєррес (Данжума, 33), Хіль (Соліс, 77) — Руїс (Стуані, 70).

Попередження: Гуріді — Данжума, Еррера, Крейчі, Стуані.