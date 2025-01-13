Іспанія

Хорват підбив підсумок фіналу Суперкубка.

Півзахисник Реала Лука Модрич прокоментував поразку від Реала у фіналі Суперкубку Іспанії — 2:5.

"Дуже неприємно, коли твій принциповий суперник забиває дев'ять голів за два матчі. Ми мусимо відреагувати, і ми це зробимо, я в цьому певен.

Ми не думали, що вийде така гра і нам шкода як фанатів, так і самих себе. Зараз потрібно об'єднатися та працювати. Впевнений, приводів для радості цього сезону буде багато, попереду ще багато всього.

Цей фінал ми програли. Програвати завжди неприємно, але якщо вже потрібно вибрати поразку в одному з фіналів, то нехай воно буде у Суперкубку.

Слід привітати Барселону, вона була кращою", – сказав Модрич.

Реал — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу