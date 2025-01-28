Іспанія

Угода буде розрахована до 2031 року.

Півзахисник Барселони Гаві продовжить у найближчі сезони виступати у складі каталонського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" змогло домовитися з 20-річним іспанцем про новий контракт, який буде розрахований до літа 2031 року.

Також наголошується, що клаусула становитиме один мільярд євро. Сторонам залишилося залагодити дрібні деталі угоди.

Цього сезону вихованець "блаугранас" провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Після 21 туру Барселона набрала 42 очки та посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на сім балів.