Іспанія

Данець отримав чергову травму та вилетів на три тижні.

Центральний захисник Барселони Андреас Крістенсен не зможе допомогти Барселоні у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після медичного обстеження у 28-річного данця виявили пошкодження камбаловидного м'яза, через що він пропустить близько трьох тижнів. Він зазнав пошкодження на тренуванні в понеділок.

Нагадаємо, що восени минулого року Крістенсен переніс операцію, після чого був у лазареті до початку цього року.

Нинішнього сезону Крістенсен провів лише один поєдинок, у якому відіграв на полі 26 хвилин.

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Аталанти у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться завтра, 29 січня, о 22:00.