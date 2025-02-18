Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 17 лютого 2025 року.

Барселона у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Райо Вальєкано (1:0).

Єдиний та переможний м'яч для команди Ганса-Дітера Фліка був забитий у середині першого тайму, коли на 27 хвилині Роберт Левандовські реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 51 очко та вийшла на перше місце у Ла Лізі, випереджаючи Реал за додатковими показниками. В одному балі позаду Атлетіко. Райо має 35 очок та шосте місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Райо Вальєкано у рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Райо Вальєкано 1:0

Гол: Левандовські, 27 (пен).

Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі (Гарсія, 81), Мартін, Бальде — Гаві (Ольмо, 65), де Йонг (Касадо, 88), Педрі — Ямал, Левандовські (Ферран Торрес, 81), Діас.

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Сісс (Валентін, 74), Діас (Гумбау, 61) — Де Фрутос, Паласон (Трехо, 74), Гарсія (Гвардіола Наварро, 87) — Нтека (Ембарба, 61).

Попередження: Гаві, Ферран Торрес — Сісс, Раціу, Ембарба.