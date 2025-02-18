Іспанія

Дієго Кокка протримався лише вісім матчів.

Вальядолід на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Дієго Кокки.

Причиною розірвання контракту із 53-річним аргентинцем стали незадовільні результати останніх матчів.

Нагадаємо, Кокка очолив Вальядолід у грудні і за цей час провів лише вісім матчів, у яких було сім поразок.

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Альваро Рубіо, який до цього працював з резервним складом клубу.

Після 24 турів Вальядолід набрав 15 очок і посідає останнє місце в іспанській Ла Лізі.