Дієго Кокка протримався лише вісім матчів.
Дієго Кокка, Getty Images
18 лютого 2025, 11:59
Вальядолід на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Дієго Кокки.
Причиною розірвання контракту із 53-річним аргентинцем стали незадовільні результати останніх матчів.
Нагадаємо, Кокка очолив Вальядолід у грудні і за цей час провів лише вісім матчів, у яких було сім поразок.
Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Альваро Рубіо, який до цього працював з резервним складом клубу.
Після 24 турів Вальядолід набрав 15 очок і посідає останнє місце в іспанській Ла Лізі.