Один із лідерів "матрацників" потрапив у лазарет.
Коке, Getty Images
18 лютого 2025, 15:47
Півзахисник мадридського Атлетіко Коке не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У 33-річного іспанця м'язова травма, яку він отримав у минулому матчі Ла Ліги проти Сельти (1:1).
"Матрацники" не називають термінів його відновлення, але Marca додає, що футболіст пропустить близько місяця — він має повернутися на поле після найближчої паузи на матчі збірних.
У нинішньому сезоні Коке провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.