Іспанія

Один із лідерів "матрацників" потрапив у лазарет.

Півзахисник мадридського Атлетіко Коке не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 33-річного іспанця м'язова травма, яку він отримав у минулому матчі Ла Ліги проти Сельти (1:1).

"Матрацники" не називають термінів його відновлення, але Marca додає, що футболіст пропустить близько місяця — він має повернутися на поле після найближчої паузи на матчі збірних.

У нинішньому сезоні Коке провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.