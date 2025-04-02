Іспанія

Керманич Мадрида прокоментував перемогу над Сосьєдадом.

Мадридський Реал напередодні зіграв унічию в домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти баскського Реала Сосьєдад та вийшов до вирішального протистояння.

Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Це було цікаво. Але зрештою ми досягли своєї мети — потрапити до фіналу, і часу на роздуми в нас тепер не так і багато.

Я думаю, що ми досить непогано граємо, як для 50 матчу в сезоні. Ті, хто виходив на заміну за ходом гри, зробили свій внесок. Ті, хто грав з самого початку, трималися молодцями, як Родріго, Беллінгем... На фізичному рівні ми добре зіграли. Точно краще, аніж Реал Сосьєдад.

Чи замислювався я над тим, що ми можемо вилетіти? Ніколи. На Бернабеу може статись усе, що завгодно. Коли ми повинні відіграватись, ми ніколи не здаємось. Ця атмосфера, яка нам дуже допомагає. Ми ніколи не здаємось, а на власному полі — і поготів.

Епізод із підкатом проти Вінісіуса? Для мене це була чиста червона картка, але це ситуація, коли суддя повинен вибирати. Для нього — це лише жовта, для мене — чиста червона.

Але цей епізод зрештою розкрив Вінісіуса з найкращого боку. Він був рішучим. Одним із його рухів ми зрівняли загальний рахунок, і загалом він провів видовищну гру.

У захисті нам трохи не пощастило. Алаба провів хорошу гру, але двічі невдало торкнувся м'яча. Такі речі можуть траплятись. Головне, що ми у фіналі.

Ендрік? Це те, про що ми його просили. Він був фантастичним у роботі без м’яча. Він мало торкається м'яча, але він дуже ефективний.

Пропустити чотири м'ячі на власному полі — це не дуже добре. Наша команда має багато ефективності, але мало балансу, і забити чотири голи проти Реала Сосьєдад точно нелегко", — заявив італійський фахівець.

У фінальному матчі Кубка Іспанії мадридський Реал зіграє в Севільї проти переможця пари Атлетіко — Барселона.