Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 6 квітня 2025 року.
Севілья — Атлетіко Мадрид, Getty Images
07 квітня 2025, 13:00
Мадридський Атлетіко у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Севілью (2:1).
Команда Франціско Піменти відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Агуме, однак у середині першого тайму Альварес реалізував пенальті.
Перемогу для підопічних Дієго Сімеоне приніс забитий м'яч у виконанні Барріоса на третій компенсованій хвилині другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Атлетіко у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:
Севілья — Атлетіко Мадрид 1:2
Голи: Агуме, 7 - Альварес, 23 (пен), Барріос, 90+3.
Севілья: Нюланд — Педроса (Гудель, 46), Салас, Баде, Кармона — Соу, Агуме (Ідумбо, 90), Локонга (69) — Варгас (Еджуке, 11), Лукебакіо, Адамс.
Атлетіко Мадрид: Облак — Асіпілікуета (Коке, 56), Ленгле, Ле Норман, Моліна (Галан, 46) — Галлагер (Лемар, 78), Барріос, Льоренте, Сімеоне (Рікельме, 68) — Альварес, Грізманн (Серлот, 55).
Попередження: Салас — Сімеоне, Ленгле, Ле Норман, Серлот.