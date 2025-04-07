Мадридський Атлетіко у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Севілью (2:1).

Команда Франціско Піменти відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Агуме, однак у середині першого тайму Альварес реалізував пенальті.

Перемогу для підопічних Дієго Сімеоне приніс забитий м'яч у виконанні Барріоса на третій компенсованій хвилині другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Атлетіко у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Севілья — Атлетіко Мадрид 1:2
Голи: Агуме, 7 -  Альварес, 23 (пен), Барріос, 90+3.

Севілья: Нюланд — Педроса (Гудель, 46), Салас, Баде, Кармона — Соу, Агуме (Ідумбо, 90), Локонга (69) — Варгас (Еджуке, 11), Лукебакіо, Адамс.

Атлетіко Мадрид: Облак — Асіпілікуета (Коке, 56), Ленгле, Ле Норман, Моліна (Галан, 46) — Галлагер (Лемар, 78), Барріос, Льоренте, Сімеоне (Рікельме, 68) — Альварес, Грізманн (Серлот, 55).

Попередження: Салас — Сімеоне, Ленгле, Ле Норман, Серлот.