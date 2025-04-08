Іспанія

Серйозна втрата для іспанського клубу.

Вінгер Севільї Рубен Варгас більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний швейцарець отримав пошкодження у минулому матчі Ла Ліги проти Атлетіко (1:2).

Після медичного обстеження стало відомо, що він отримав травму підколінного сухожилля другого ступеня, через що він пропустить близько 6-8 тижнів.

Нагадаємо, Варгас став гравцем Севільї минулої зими. На його рахунку 11 матчів, два забиті м'ячі та один асист.

Після 30 турів Севілья набрала 36 очок і посідає лише 12 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.