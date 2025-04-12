Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Мальорка у матчі 31 туру іспанської Ла Ліги у гостях впевнено обіграла Реал Сосьєдад з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Кайла Ларіна, а на старті другого тайму перевагу гостей подвоїв Серхі Дардер Молл.

Після 31 туру Мальорка набрала 43 очки і посідає восьме місце у Ла Лізі, випереджаючи Сосьєдад на два бали.

Реал Сосьєдад — Мальорка 0:2

Голи: Ларін, 20 Дардер Молл, 47.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Мартін Вісенте, Елустондо, Муньйос — Кубо (Маріезкуррена Етчезаррета, 72), Субіменді, Сучич (Оскарссон, 56), Барренечеа (Гомес, 46) — Марін (Андер Оласагасті Іміскос, 72), Оярсабаль.

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка (Лато, 84) — Санчес (Бауса, 85), Кошта, Дардер Молл — Родрігес (Маскарель, 72), Ларін (Пратс, 79).

Попередження: Субіменді, Елустондо — Оярсабаль, Маффео.