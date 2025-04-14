Іспанія

Модрич поєднує бізнес і спорт.

Хорватський півзахисник Реала Лука Модрич підписав угоду про придбання частки в валлійському клубі Свонсі Сіті, який виступає в Чемпіоншипі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Модрич стане міноритарним власником Свонсі. Варто зазначити, що це рішення не вплине на ігрову кар'єру півзахисника. Модрич, як і раніше, має намір продовжити виступи за мадридський Реал, з яким він має ще кілька сезонів на високому рівні.

На цей момент Свонсі займає 12-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу з 54 очками в 42 матчах поточного сезону.

Раніше повідомлялось, що Реал готовий продовжити контракт із Модричем.