Модрич поєднує бізнес і спорт.
Лука Модрич, getty images
14 квітня 2025, 15:01
Хорватський півзахисник Реала Лука Модрич підписав угоду про придбання частки в валлійському клубі Свонсі Сіті, який виступає в Чемпіоншипі.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Модрич стане міноритарним власником Свонсі. Варто зазначити, що це рішення не вплине на ігрову кар'єру півзахисника. Модрич, як і раніше, має намір продовжити виступи за мадридський Реал, з яким він має ще кілька сезонів на високому рівні.
На цей момент Свонсі займає 12-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу з 54 очками в 42 матчах поточного сезону.
Раніше повідомлялось, що Реал готовий продовжити контракт із Модричем.