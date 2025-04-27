Іспанія

Німець святкує чергову перемогу над "вершковими".

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу в додатковий час у фіналі Кубка Іспанії над мадридським Реалом (3:2). Цитує німецького фахівця AS.

"Я радий за команду, радий тому, що гравці чудово попрацювали. Те, як вони билися, як вони відігралися, було абсолютно чудово. Я пишаюся командою.

Завоювати трофей у такому матчі, як "Ель Класико" з Реалом — це завжди щось особливе. Я радий за гравців і за 26 000 фанатів Барселони, які приїхати нас підтримати в Севілью. Вони заслужили на цей трофей.

Нам потрібно відсвяткувати цю перемогу, а наступною метою стане відновлення, відновлення і ще раз відновлення. "Требл" можливий, але треба продовжувати працювати

Коли я побачив святкування вболівальників, гравців та персоналу, я був зворушений. Гравці заслужили на це. Це була велика перемога. У другому таймі Реал грав добре, але ми зрівняли рахунок, а потім Кунде зміг забити переможний гол. Це емоційно і неймовірно

На початку сезону я сказав, що я тут, зі своїми помічниками, щоб створити хорошу атмосферу в роздягальні. Щоб вони могли насолоджуватися грою і грати на найвищому рівні. Я думаю, що створення цієї атмосфери в роздягальні ключовий аспект. Це дає вам велику впевненість. У нашої команди фантастичний менталітет. Подивиться, як хлопці повернулися у гру після другого пропущеного м'яча, здатність мислити позитивно, щоб переломити ситуацію. А потім Жюль зробив свою справу. Це був просто ідеальний вечір", — сказав Флік.

Раніше Карло Анчелотті висловився про фінальний матч з Барселоною.