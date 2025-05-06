Іспанія

Каталонський клуб здобув першу перемогу з початку лютого, обігравши Мальорку — наставник відзначив характер гравців і важливість цього успіху.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував довгоочікувану перемогу своєї команди над Мальоркою (1:0), яка стала першою для каталонців з 3 лютого. Після тримісячної серії без перемог наставник відзначив ментальну стійкість гравців і якість їхньої гри.

"Ці місяці були важкими, але команда проявила характер і показала відмінний футбол. Ми створили моменти в матчі з одним із найнадійніших захистів ліги, і я дуже щасливий за клуб.

Останні три місяці показали, що мене підтримують. Ця перемога дуже потрібна, але попереду ще чотири гри, і розслаблятись рано", — сказав Мічел.

Український вінгер Віктор Циганков, який у поточному сезоні провів 28 матчів за Жирону, має у своєму активі два голи та чотири асисти. Каталонський клуб наразі посідає 15-ту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги з 38 очками після 34 турів.

Наступний матч команда проведе 10 травня проти Вільярреала. Початок — о 19:30 за київським часом.