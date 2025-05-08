Клубне ТВ Реалу не зупинити.
Хав'єр Тебас, getty images
08 травня 2025, 14:22
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував постійні скарги на суддівство від клубного ТВ мадридського Реалу. Його слова наводить europapress.
"Претензії до суддівства поширені в багатьох клубах. Клуби дійсно скаржаться, але вони роблять це один-два рази на рік. З іншого боку, Реал, як і Real Madrid TV, скаржиться щотижня.
Ми проводимо зустрічі з Королівською федерацією футболу і суддями, на яких присутні представники Реала, щоб змінити деякі аспекти суддівства, що стосуються управління та організації. Ми сподіваємося, що це зробить свій внесок, але я налаштований скептично, тому що люди продовжать робити помилки.
Варто бути обережнішим із публічним висловленням невдоволення суддями, це найбільше мене турбує. Так, клуби іноді роблять різкі заяви на адресу суддів, але вони не роблять цього щотижня і щогодини.
Це також справляє ефект рупора — все, що виходить на Real Madrid TV, потрапляє в спортивні ЗМІ протягом півгодини. Це небезпечно", — сказав Тебас.