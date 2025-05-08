Іспанія

Клубне ТВ Реалу не зупинити.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував постійні скарги на суддівство від клубного ТВ мадридського Реалу. Його слова наводить europapress.

"Претензії до суддівства поширені в багатьох клубах. Клуби дійсно скаржаться, але вони роблять це один-два рази на рік. З іншого боку, Реал, як і Real Madrid TV, скаржиться щотижня.

Ми проводимо зустрічі з Королівською федерацією футболу і суддями, на яких присутні представники Реала, щоб змінити деякі аспекти суддівства, що стосуються управління та організації. Ми сподіваємося, що це зробить свій внесок, але я налаштований скептично, тому що люди продовжать робити помилки.