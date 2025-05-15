Іспанія

Канарці виступатимуть в Сегунді.

В рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Алавес мінімально переміг Валенсію (1:0) та віддалився від зони вильоту на чотири пункти.

В свою чергу, Лас-Пальмас поступився Севільї (0:1) та відстав від "славних" на шість очок. Таким чином, команда Дієго Пенаса втратила шанси на збереження прописки в Ла Лізі та виступатиме в наступному сезоні у іспанській Сегунді.

Лас-Пальмас за два тури до кінця чемпіонату набрав 32 очки, натомість у Алавеса 38 пунктів в активі та 17 сходинка в турнірній таблиці.

Раніше Вальядолід достроково оформив пониження до Сегунди.