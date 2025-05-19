Іспанія

Керівництво клубу не планує продовжувати контракт із 39-річним хорватом.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич покине клуб після завершення чинного контракту, термін дії якого спливає 30 червня 2025 року. Таке рішення ухвалене керівництвом "вершкових" у межах стратегічного оновлення складу команди.

Попри бажання футболіста залишитися ще на один сезон і завершити кар’єру на Сантьяго Бернабеу, клуб не має наміру пропонувати нову угоду. Основною причиною цього кроку є поважний вік гравця та можливий спад у фізичних кондиціях у наступному сезоні.

У поточній кампанії Модрич провів 55 матчів у всіх турнірах, відзначився чотирма голами та дев’ятьма результативними передачами. Втім, пріоритет Реала — підготовка до майбутнього та інтеграція нових виконавців у середню лінію.

За інформацією іспанських ЗМІ, Модрич вже змирився з рішенням клубу й розглядає варіанти продовження кар'єри за межами Іспанії. Серед потенційних напрямків — MLS, чемпіонат Саудівської Аравії або повернення до Хорватії.

Лука Модрич приєднався до Реала у 2012 році та за понад десятирічну кар’єру в столиці Іспанії став одним із ключових гравців епохи численних європейських тріумфів, зокрема перемог у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Модрич посів третє місце за кількістю поразок в Ель-Класіко.